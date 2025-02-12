全球首创可原地空翻 春晚同款Unitree人形机器人京东线上首发开售

【天极网数码频道】在春晚舞台上穿着大花袄扭秧歌的机器人想必给广大观众们都留下了深刻的印象，精准的舞步、高度智能化的交互能力都生动展现出了人形机器人的卓越运动技术能力，如今，这款来自于宇树科技 的Unitree H1通用人形机器人正式在京东线上首发。除Unitree H1人形机器人新品外，京东还携手宇树科技带来了Unitree G1人形机器人新品的线上首发，让更多家庭能够第一时间体验前沿智能科技。打开京东APP搜索“3C数码机器人”前往“人机数码3C BOT奇遇记”活动，还能解锁更多机器人、机器狗产品。

Unitree G1人形机器人

作为宇树科技的创新代表之作，G1人形机器人拥有超常的灵活性。其小跑速度超过2m/s，配备有23~43个关节，最大关节扭矩可达120N.m，足以支持G1机器人做出各种高难度动态动作，如动态站起、坐下折叠、跳跃等。超大关节运动角度空间带来了卓越的运动能力，搭配力控灵活手，G1机器人可结合力位混合控制，灵敏可靠，经过二次开发还可以实现许多日常生活小技能，例如砸核桃、开可乐、煎吐司、使用锤子等，俨然是用户日常生活的好帮手。此外，强大的学习能力也是G1机器人的一大亮点，AI加速技术的加持助力了G1机器人的能力持续进化，使其每天都能通过模仿与学习驱动性能提升。目前该款产品已在京东线上首发，售价99000元，现在联系客服预定，预计45天可交货。

Unitree H1通用人形机器人

今年在春晚舞台上以扭秧歌、转手绢出圈的机器人，就是宇树科技的H1通用人形机器人。其移动速度达3.3m/s，是全球首个可原地空翻的全尺寸电驱人形机器人，动力性能领先同类产品。H1机器人采用了超轻量级设计，整机重量小于50kg，但最大关节扭矩达360N.m，同时兼具力量与灵活性，可轻松完成握手、挥手、行走、跑步、舞蹈等各种动作。此外，H1机器人还具有360°全景深度感知能力，可全方位感知周围环境状况，同时在通用AI的加持下，H1机器人面对错综复杂的场景也不会出现混乱，适用于工业、服务业等复杂场景，应用范围更广泛。该款产品同样已在京东线上首发，售价650000元，现在联系客服预定，预计60天可交货。

京东持续关注前沿科技产品的快速转化与市场应用，让最新科技成功得以更加便捷地触达广大消费者，并一早关注到机器人的广泛应用场景提前布局，陆续引入了包括宇树科技在内的多个品牌机器人新品。值得一提的是，在CES 2025期间，京东采销曾深入展会现场，与宇树科技的Unitree G1、Unitree H两款人形机器人深度互动，为消费者展现了智能机器人各种令人震撼的灵活表现。此外，元宵节当天，Unitree G1人形机器人、Unitree Go2机器狗也亮相京东总部，机器人身穿京东采销红马甲迎宾、Go2机器狗拜年作揖的热闹场景，引发了许多观众围观拍照。2月12日晚7点，京东3C数码采销直播间也开启“机器人闹元宵”专题直播，宇树机器人陪你一起闹元宵，想要围观机器人的精彩表现的朋友记得锁定京东直播间。

目前，两款宇树机器人H1和G1均已在京东首发开售，如果你也想近距离体验前沿科技，那就赶紧打开京东下单预定吧。