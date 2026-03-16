【天极网数码频道】3月16日，京东电子教育业务与奇朵智能KidoAI签署合作协议，未来双方将围绕新品首发、联合营销、生态共建等方面深化合作，依托京东超级供应链能力与海量优质用户优势，共同丰富陪伴儿童成长的智能教育硬件供给，为用户提供更多兼具教育价值与趣味性的产品与服务选择。

奇朵智能KidoAI是一家以“IP+AI+硬件”为核心模式的儿童数字生活创新企业，致力于成为全球儿童AI时代的数字生活创领者。在人工智能浪潮推动下，其通过自主研发智能硬件产品，为儿童成长与家庭生活带来AI生活新体验。而京东始终关注智能教育硬件品类的消费趋势，持续深化布局，从智能学习机到AI启蒙相机等，依托严格的选品与品质把控，持续为用户筛选出真正适合孩子成长需求的优质智能硬件产品。

未来，京东将作为奇朵智能KidoAI旗下――“聪明口袋十万个为什么AI科教拍学机”的核心销售渠道，第一时间为京东消费者带来KidoAI的最新产品。作为专为6至12岁儿童设计的智能硬件，KidoAI旗下“十万个为什么AI科教拍学机”深度融合经典科普IP“十万个为什么”，以“小科老师”为核心智能中枢，覆盖观察记录、阅读拍搜、科普熏教等多元场景，能够通过智能交互激发孩子的好奇心与探索欲，为全球家庭开启一段充满智慧与乐趣的童年新体验。

除“十万个为什么AI科教拍学机”外，京东与奇朵智能KidoAI还将围绕品牌后续推出的系列新品展开深度合作。京东将依托其在智能硬件领域的全链路运营优势和积累的海量忠诚用户，为奇朵智能KidoAI提供从新品首发、精准营销到用户运营的全面支持，共同携手在儿童智能硬件领域打造多款爆款产品。

在新品首发层面，京东将整合站内优势资源，通过新品首发频道、流量倾斜、内容种草矩阵等多元化方式，帮助品牌快速触达目标用户。同时，基于对用户的深度洞察与场景化运营能力，京东将为奇朵智能KidoAI定制差异化的推广策略，实现从产品预热、首发即爆到长尾运营的全周期覆盖。此外，京东的高效物流履约体系与完善售后服务网络也将为消费者提供可靠保障，确保产品及时、安心送达。

此次合作不仅进一步加强了京东在儿童智能硬件领域的产品矩阵，也体现了京东对优质新锐品牌的全链路扶持，为更多像奇朵智能KidoAI这样兼具内容力与创新力的合作伙伴提供了成长的沃土。未来，京东将继续携手更多优质品牌伙伴，共同推动智能教育硬件行业的创新发展，为万千家庭带来更丰富、更智能的成长陪伴解决方案。