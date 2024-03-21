京东联合多品牌推“路由器以旧换新计划” 网络巅峰活动提供千万换新补贴

【天极网数码频道】3月21日至3月31日，京东正式开启网络巅峰活动，并携手华为、TP-LINK、小米、中兴、Tenda、华硕、锐捷等品牌共同发起“路由器以旧换新计划”，将在活动期间针对路由器品类带来千万以旧换新补贴，助力用户换新家中的旧路由器，实现家庭网络速度的提升，打开京东搜索“路由器以旧换新”即可参与活动享受补贴。同时，京东网络巅峰活动也为用户准备了海量新款的Wi-Fi7路由器爆款产品，提供爆品直降、以旧换新至高补贴300元、部分额外一年延保等多重优惠，让需要换新路由器的用户能够享受省钱更省心的购物体验。

千万换新补贴 推动路由器换新消费

随着智能互联、远程办公等消费需求愈加繁盛，家用网络作为其中的核心组成部分受到消费者普遍关注。网络死角、卡顿掉线等问题则会降低消费者的生活品质，换新网速更好更稳定的路由器成为刚需。同时，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出消费品以旧换新、回收循环利用等四大行动;2024年《政府工作报告》也提出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新。

京东刚刚宣布2024年将携手合作伙伴共同投入65亿元，为新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提供有力支持，其中包括在3C数码品类推出的“以旧换新专项扶持计划”，将整合30亿元加码以旧换新，鼓励消费者换新装备。本次，京东携手华为、TP-LINK、小米、中兴、Tenda、华硕、锐捷等品牌发起的“路由器以旧换新计划”，正是从以旧换新消费需求出发，先行落地的换新计划，将在3月21日至31日投入千万以旧换新补贴，为每位来京东换新的用户提供以旧换新至高补贴300元、部分额外一年延保等实在举措，一方面加速路由器以旧换新消费，另一方面也为有路由器换新需求的消费者带来真正的实惠。

早在2015年，京东就联合爱回收探索手机回收服务，有效打通手机回收市场闭环。如今，用户在京东购买包括路由器在内的3C产品，可实现至多6件旧电子产品的跨品类以旧换新。目前，全国已经有180多个城市可支持京东3C数码产品“取送同步的一站式以旧换新”。

在本次“路由器以旧换新计划”中，用户在3月21日至31日的活动期间，通过以旧换新的方式购买路由器，不仅支持用旧路由器进行折抵，如果家中有旧手机、平板、笔记本、摄影摄像、家电等产品，也可以同时用于换新，最多支持6件旧产品。在旧电子产品获得回收金额之外，用户还能享受额外的换新补贴，例如购买一款350元的路由器，用超过1000元的旧产品进行换新，可以享受京东携手品牌提供的300元额外补贴，也就是实际上的购新成本，仅为50元。

激发换新需求 让Wi-Fi 7新技术走进千家万户

家用网络卡顿、掉线、存在死角，有时候可能是需要换一台新的路由器，去全面发挥家用宽带的全部带宽。在本次的京东网络巅峰活动中，京东为用户提供了海量采用Wi-Fi 7新技术的新品路由器，并为用户带来了实惠的价格，和千万以旧换新补贴的省钱购买方式，让用户能够在原本价格直降的基础上叠加以旧换新补贴金额，享受更划算的路由器换新购物体验，从而推动Wi-Fi 7新技术以更快的速度普及到用户家中。

有换新需求的用户可以打开京东搜索“路由器以旧换新”实际感受，华为BE3 Pro、小米BE6500 PRO、中兴BE7200 Pro+、华硕天选游戏路由器、锐捷雪豹电竞路由器X30E等多款新品和爆款路由器均可选择。这些路由器都采用了前沿的设计方案和网络协议，能够带来又快又稳的家用网络新体验。

在京东网络巅峰活动期间，京东携手华为、TP-LINK、小米、中兴、Tenda、华硕、锐捷等品牌发起的“路由器以旧换新计划”，让用户不仅能够以更优惠的价格购买到性能更出色的新品路由器，享受到跨品类以旧换新的便捷服务和优惠力度，更响应了国家推动消费品以旧换新的号召，展现了京东的社会责任和担当。推动全民家庭网速提升，京东与品牌正在行动。