【天极网数码频道】网络无极限，精彩不掉线。3月19日晚8点，以“巅峰网速，畅联无界”为主题的京东网络巅峰周将重磅开启。京东携手华硕、中兴、华为、小米、上赞、飞猫等大牌人气产品，聚焦宅家生活与户外出游两大核心场景，带来多款路由器、随身WiFi等网络爆品，更上线爆款限时5折秒杀重磅福利。活动期间，京东还在杭州落地了“登峰快闪”沉浸式体验活动，让消费者亲身感受巅峰网速的硬核实力。打开京东APP搜索“网络巅峰周”，即可抢先锁定心仪好物，开启极速畅联的全新体验。

打造杭州“登峰快闪”活动，沉浸体验“巅峰网速”

为了让消费者更直观地感知网络产品的性能，京东在杭州精心打造了一场别开生面的“登峰快闪”活动。活动以自然山峰为灵感，模拟弱网、背阴等多种复杂信号环境，让参与者置身于真实的户外场景中。

在这里，消费者可以亲手测试随身WiFi的信号稳定性，体验路由器在高负载下载下的流畅表现，甚至在模拟的“信号低谷”区域见证产品如何快速恢复连接。现场人头攒动，不少年轻人和数码爱好者纷纷拿起产品打卡拍照，在“巅峰”场景中亲身验证产品的硬核实力。这种身临其境的互动方式，不仅拉近了品牌与用户的距离，也让“巅峰网速”从口号变成了触手可及的体验。

户外出游,随身WiFi化身移动生活的“信号灯塔”

对于经常户外出行的用户而言，一款稳定便携的随身WiFi无疑是移动生活的“信号灯塔”。本次京东网络巅峰周活动期间，多款随身WiFi产品集中亮相，充分满足了不同人群在旅途、露营、出差等场景下的上网需求。比如飞猫M6 4G随身WiFi采用WiFi+充电宝二合一设计，不仅让出行更加轻便，还能同时为手机充电，真正实现“满电满格”，即便在高铁或背阴处也能保持信号稳定。而中兴U30 Pro 5G随身WiFi则凭借其独特的星环彩屏设计，让用户可以通过触控轻松管理网络连接，9根全向天线实现360°无死角信号覆盖，无论身处何地都能畅享5G高速网络，配合5000mAh大电池，续航长达12小时，堪称长途出行的必备良品。

此外，上赞SZ50 5G随身WiFi也毫不逊色，它搭载2.4G+5.8G双频WiFi和内置信号放大器，峰值速率达到1200Mbps，5G网速提升6倍，抗干扰性能翻倍，即使在地下车库、地铁隧道或偏远山区等弱网环境中，依然能稳定输出不掉线。中兴F40 5G移动WiFi同样表现出色，支持5G RedCap双网随行技术，无论是城市还是偏远地区都能自动切换最优网络，配合WiFi-6高速传输，实现全域稳定在线，真正让用户随时随地畅联无界。

宅家冲浪，硬核路由器打造全屋网络极速覆盖

居家场景中，一台高性能路由器则是全家上网的“定海神针”。随着智能家居设备的普及，家庭网络需求日益多元，从4K观影到在线办公，从电竞游戏到远程教育，无一不考验着路由器的性能。本次京东网络巅峰周汇集了多款实力爆款，例如华为路由X3 Pro日照金山，不仅外观采用了独特的日照金山美学设计，更采用第三代PLC组网技术，让信号原本薄弱的区域也能实现网速翻倍，内置鲨鱼鳍散热风扇确保长时间运行不发热，同时支持星闪技术，家中所有鸿蒙设备都能轻松接入，无缝协同。中兴问天BE7200Pro+ WiFi7家用路由器则搭载首款自研Wi-Fi7主控芯片，性能强劲高效，信号覆盖更广、传输更稳，再加上1GB超大运存，即使全家数十台设备同时在线，也能保持流畅不卡顿，无论是追剧还是游戏都毫无压力。

对于追求极致游戏体验的玩家，华硕ROG魔盒Air WiFi7电竞路由器无疑是理想之选，它专为电竞场景优化，拥有疾速低延迟的特性，能有效减少丢包和卡顿，让每一场对战都酣畅淋漓。而小米WiFi7万兆路由器则凭借10G旗舰硬核性能，轻松驾驭极速下载、高清流媒体、大型文件传输等重载任务，成为科技爱好者眼中的性能怪兽。

从家庭全屋覆盖到户外随时在线，京东网络巅峰周以多款硬核爆品连接日常生活场景。无论你是宅家追剧的游戏党，还是经常奔波的户外党，都能在这里找到属于自己的极速搭档。3月19日晚8点，打开京东APP搜索“网络巅峰周”，即可直达主会场，多款爆款网络产品限时5折秒杀，让巅峰网速真正触手可及，畅享无界新生活。