京东11.11多款电竞显示器抢先预售 下单预定享尾款立减至高200元

【天极网数码频道】买电竞显示器，就在京东11.11。三星、ROG、创维、海信、雷鸟等品牌众多电竞显示器已先人一步在京东首发上线，为消费者带来更高清的画质和更丝滑的电竞体验，让游戏爱好者的观感更上一层楼。其中，部分新品已现货开售，部分新品开启预售并将于10月31日晚8点正式现货开卖，现在下单或者参与预定，可享尾款立减、6期免息、好礼限量赠等不同的新品福利。

三星27英寸OLED 240Hz 2K玄龙骑士电竞显示器采用新一代OLED防眩光技术，有效减少来自外部光源造成的眩光，清晰呈现OLED屏的细腻画面，无需遮光罩也能杜绝光线干扰。OLED自发光技术加持，响应时间更快，配合240Hz高刷，能够更快锁定敌人，带来出类拔萃的电竞体验。搭配新一代防烧屏解决方案，通过冷却剂循环蒸发和冷凝散热，以及AI驱动的Logo/任务栏技术和热量调制系统，有效减少烧屏风险。该款显示器京东到手价不高于3999元，下单可享6期免息，晒单返200元京东E卡。

华硕ROG绝梦27显示器则配备了独特的26.5英寸2K-QD-OLED面板，具有360Hz刷新率、OLED防闪烁技术和0.03ms灰阶响应时间，在刷新率波动时减少闪烁，带来身临其境的快节奏游戏体验。配合华硕暗影增强技术，能够自动调亮屏幕上的黑暗区域而不变动其他区域，让玩家更容易发现隐藏在地图阴影区域中的敌人。外观设计方面，底座采用小巧设计，为键盘和鼠标腾出桌面空间，配有便利的手机架，让用户轻松把手机放在身边。此外，ROG绝梦27还配备了丰富的接口和人体工学支架，满足用户所需。这款显示器在京东11.11活动价为5499元，还享6期免息。

创维27英寸电竞显示器F27G30Q SE，搭载2K、180Hz高刷屏，在高速动态的竞技环境下激发显卡能量，让操控精度提升几倍，招招快人一步、出奇制胜;采用FastIPS快速液晶面板，具备1msGTG的响应速度，兼容N卡与A卡，有效避免画面撕裂，减少延迟卡顿，不错过每一个细微动作带来的流畅体验。此外，针对不同游戏类型提供特制“动态”模式，玩家可以根据不同游戏对帧率的要求自动调整动态延迟，自动匹配不同帧率下的最佳响应速度和最佳过冲率，助力畅爽开黑。值得一提的是，创维27英寸电竞显示器现在在京东预定，可享尾款立减200元，到手价699元。

海信显示器大圣G5采用万元电视同源调校技术和自研超解析芯片，动态画面全程无延迟，用户可以根据可变帧速实时调整画面，全程无拖影，不卡顿、无闪烁。97%DCI-P3广色域，让3A大作细节拉满，搭配硬件滤蓝光技术，从根源减少有害蓝光，同时支持全程DC调光，不偏色的同时减少用眼疲劳，持久战斗不累眼。这款显示器的高亮度和高对比度，玩家即使白天在窗前玩游戏，也能让敏感交锋更加清晰。目前, 京东新品上线直降100元，预售下单899元到手，付尾款抢限量价值199元的无线电竞鼠标。

雷鸟 U9旗舰显示器拥有2304分区和毫米级的Mini LED灯珠，在提供精准的光效控制的同时大幅减少光晕现象，并为显示器提供百万级动态对比度，画面层次分明，在日常使用中提供更优秀的光线追踪场景。在实际使用时，1600nits的峰值亮度也更接近自然光线的真实画面，能为消费者呈现耀眼夺目的 HDR显示效果。此外雷鸟U9显示器4K UHD的超高清分辨率还是传统1080P的4倍，清晰的画质表现也让消费者能在游戏中更快的发现敌人的位置，提高游戏表现。这款显示器在京东11.11立减500元，到手不高于3699元，下单可享6期免息和三年只换不修福利，京东11.11期间晒图再返100元E卡。

除上述多款高端电竞显示器，消费者还可同时在京东先人一步入手其他3C数码好物。京东11.11将于10月31日晚8点正式开场!补贴翻倍，限时28小时!需要换新前沿3C数码好物的消费者不容错过。