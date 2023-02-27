苹果头显设备无需配合iPhone使用，支持空中打字

【天极网数码频道】一直以来，有关苹果即将推出虚拟现实设备的消息就未曾断过。最近，有消息称苹果正在努力完善AR/VR设备头显的第一个版本，预计将于今年年中发布。同时，根据彭博社消息，这款被命名为Reality Pro的头显，似乎并不需要配合iPhone使用。

在彭博社最新的通讯中表示，最新测试版本的Reality Pro头显将不需要配合iPhone使用。这意味着这款产品是独立产品，拥有自己的计算单元直接输出内容，也不需要通过iPhone来投放画面或是计算程序。

Reality Pro头显支持直接从iCloud中下载数据，也可以通过iPhone直接向Reality Pro头显传输数据。此外，Reality Pro头显没有控制器，而是通过用户的眼睛与手来进行控制。基于这种特殊操作方式，这款设备还将支持空中打字，目前苹果内部在测试这项功能，不过测试表现非常不稳定。

蹦博社称：“我被告知，在最新的内部原型机上，有一个关键的文本输入功能 ―― 空中打字。但它在测试中一直很不稳定。因此，该头显仍然可能支持配合iPhone来使用其触摸屏键盘。苹果内部的目标是在设备发布后进行快速改进。该公司希望其头显在这方面遵循与最初的Apple Watch相同的路径。”

彭博社还表示，苹果公司正在开发第二代Reality Pro头显，特别关注性能，“第二代 Pro 头显的重点是性能。虽然第一个代将搭载一个M2芯片和一个用于AR和VR处理的辅助芯片，但它不够强大，无法以苹果理想的水平输出图形。苹果公司的第一款头显最初计划更加强大，具有独立的中枢，具有额外的处理能力，可以通过无线方式传送到整个家庭的设备。但前苹果设计总监否定了这个想法。现在，该公司正在努力为第二款产品增加一个更强大的处理器(也许是M3或M4的变种)，帮助弥补这一差距。”

此外，苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOSO该系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

有关发售时间，此前不少消息表明苹果将在三四月份发布这一划时代的产品。不过，苹果在开发过程中发现一些功能仍有不足，无法按时完成，因此苹果决定延期发布。据最新消息，苹果将在6月份的WWDC2023上正式发布这一产品。