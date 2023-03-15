苹果头显设备零件曝光，或于WWDC2023正式发布！

【天极网数码频道】近日，国外科技媒体放出苹果即将推出的AR/VR头显设备零件照片，总算让存在于传言中许久的苹果头显设备浮出水面。

此次这家国外科技媒体一共放出4张零件照片，展示了头显的不同部分。其中三张图片为环绕用户眼睛的带状电缆，用于将显示组件链接到电路板，另一张则是三个摄像头，使用柔性带状电缆链接的零件。

根据此前报道，最新测试版本的Reality Pro头显将不需要配合iPhone使用。这意味着这款头显产品是独立产品，拥有自己的计算单元直接输出内容，也不需要通过iPhone来投放画面或是计算程序。Reality Pro头显支持直接从iCloud中下载数据，也可以通过iPhone直接向Reality Pro头显传输数据。此外，Reality Pro头显没有控制器，而是通过用户的眼睛与手来进行控制。基于这种特殊操作方式，这款设备还将支持空中打字，目前苹果内部在测试这项功能，不过测试表现非常不稳定。

知名媒体彭博社表示：“我被告知，在最新的内部原型机上，有一个关键的文本输入功能 ―― 空中打字。但它在测试中一直很不稳定。因此，该头显仍然可能支持配合iPhone来使用其触摸屏键盘。苹果内部的目标是在设备发布后进行快速改进。该公司希望其头显在这方面遵循与最初的Apple Watch相同的路径。”

彭博社还表示，苹果公司正在开发第二代Reality Pro头显，特别关注性能，“第二代 Pro 头显的重点是性能。虽然第一个代将搭载一个M2芯片和一个用于AR和VR处理的辅助芯片，但它不够强大，无法以苹果理想的水平输出图形。苹果公司的第一款头显最初计划更加强大，具有独立的中枢，具有额外的处理能力，可以通过无线方式传送到整个家庭的设备。但前苹果设计总监否定了这个想法。现在，该公司正在努力为第二款产品增加一个更强大的处理器(也许是M3或M4的变种)，帮助弥补这一差距。”

此外，苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOSO该系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

据最新消息显示，苹果将推迟原定于4月份推出的AR/MR头显设备，主要原因还是因为在开发过程中发现一些功能仍有不足，无法按时完成，因此苹果决定延期发布。外界猜测苹果极有可能在年中的WWDC2023上正式发布这一产品，届时iOS 17也将一同亮相。