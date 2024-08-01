京东商用打印&收银商家大会举办 三大升级策略让商家实现生意增长

【天极网数码频道】7月31日，2024京东商用打印&收银类目商家大会在广州举办。会上，京东3C数码办公设备相关负责人分享了2024年上半年商用打印&收银类目的消费趋势，并表示京东将继续在下半年推动商用打印&收银类目的生态优化，进一步在产品研发、价格策略和服务质量三大核心领域与品牌商家展开更紧密的合作，携手为用户带来更高品质的产品、服务和更极致的购物体验。

相较于激光打印机与喷墨打印机行业的成熟，商用打印与收银设备行业发展历史较短，展现出无限潜力。得益于工业制造、智能手机外设、电商物流、餐饮零售、医疗等行业的蓬勃发展，快递打单机、标签打印机、小票机、打码机等热敏、热转印打印机的市场需求持续高涨。根据京东数据，2024年上半年京东热敏、热转印打印机购买用户同比增长较快。

在快速发展的同时，热敏、热转印打印机以及收银产品也面临着客户群集中、品牌竞争不充分、产品价值未充分展现等多重挑战。为应对这些挑战并紧抓市场机遇，京东3C数码将在下半年对热敏、热转印打印机进行类目重塑，在二级品类办公设备中新增快递打单机、标签打印机、小票机、打码机等三级品类，提升细分市场的专业性和精准度，助力品牌商家更高效地触达目标客户群体。

京东3C数码还将在产品研发、价格策略和服务质量三大核心领域与品牌商家展开更为紧密的合作。在产品方面，京东将充分利用资源，为品牌商家提供搜索、会场、频道等公域场景的流量支持，并通过“先人一步”计划，助力国产品牌新品快速抢攻市场，为消费者带来更加新颖、更具创新性的购物体验。在价格方面，京东将依托百亿补贴、秒杀、便宜包邮等优势资源，为消费者提供高性价比的商品选择，同时为品牌商家开拓新的增量市场。在服务方面，京东也将致力于推动一系列服务升级措施的落地实施，包括延长保修期限至180天内只换不修、提供打印头延保服务以及丰富的赠品等，全方位提升用户的购物体验，增强用户满意度与忠诚度。

大会现场，京东3C数码还给在场的商用打印&收银业务的优秀合作伙伴颁发了“增长之星奖”、“新锐精英奖”、“最佳品牌奖”、“合作共赢奖”等。未来,京东3C数码将继续携商用打印&收银等品牌商家，共同挖掘行业增长新机遇。