【天极网数码频道】近日，京东宣布WorkLouder AI键盘正式开启独家首发。这款由OpenAI与Work Louder联合打造的Codex同款键盘现已开放预约，共推出Pro无线版静音轴、Pro无线版咔哒轴、Base有线版静音轴、Base有线版咔哒轴四个版本，售价1049元起，并将于8月17日20点在京东现货开售。作为AI从软件走向硬件的标志性产品，WorkLouder AI键盘的上市，不仅为用户带来全新的高效编程工具，更标志着京东在AI外设赛道持续引领行业变革，率先将前沿AI硬件以独家首发形式带给国内消费者。

WorkLouder AI键盘基于Creator Micro 2定制而来，Base有线版采用PMMA材质外壳与PC框架，Type-C有线连接，标配编织数据线，兼顾桌面美观与稳定传输;Pro无线版升级为CNC铝合金框架及底盖，支持Type-C与蓝牙BLE双模连接，内置2100mAh电池，满足移动办公与整洁桌面需求。键盘搭载13枚机械按键、1枚触控键、1个旋钮和1个摇杆，配备RGB键盘背光与底部灯效，视觉反馈清晰直观。键帽采用单色注塑PBT矮键帽，耐磨不易打油，兼容市面上多数主流低矮及标准高度键盘。轴体方面，Work Louder定制矮机械轴采用POK轴心与POM轴体，可选55g或50g线性手感版本，并提供静音轴与咔哒轴两种选择，Base版与Pro版均同步覆盖，兼顾办公与游戏场景的不同偏好。

键盘的核心交互逻辑围绕“软件定义硬件”展开。通过配套的Input映射工具，用户可为任意按键、旋钮或摇杆直观映射快捷键与自定义动作。键盘内置6个独立层级，每个层级可分别映射13枚按键、旋钮及7格径向菜单，相当于拥有六套完全不同的按键布局，适配从代码编写、UI设计到视频剪辑等不同工作流的操作习惯。例如当用户从Figma切换至Pr时，键盘可自动调用对应的快捷布局，无需手动切换配置。轻推摇杆即可唤起屏幕径向菜单，将高频工具与常用动作置于指尖，不必再在深层菜单中反复翻找，大幅提升操作效率。

产品兼容方面，WorkLouder AI键盘支持macOS、Windows、iOS、Android与Linux全平台系统，包装内附带备用系统键帽，方便用户按需替换。对于用户而言，这套硬件组合意味着复杂的AI指令可以被拆解为按键、旋钮与摇杆的物理操作，每一次按压都对应一次Codex智能体的工作流启动，从“回答问题”进化为“完成任务”。

一直以来，京东始终致力于汇聚全球前沿AI硬件，持续为用户带来AI硬件从“概念”走向“生活”的最新成果。此次WorkLouder AI键盘的独家首发，进一步丰富了京东AI外设产品矩阵，也印证了京东在AI硬件首发领域的优势。即日起，登录京东APP搜索“WorkLouder”即可直达预约页面，抢先体验这款AI键盘带来的效率革命。为了让更多AI爱好者有机会体验这款稀缺新品，京东还特别推出尖货抽签玩法，原价入手新品。未来，京东将继续联合全球顶尖品牌，引入更多稀缺AI产品，让每一位用户都能在京东率先感受科技改变生产力的力量。