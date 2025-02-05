京东3C数码开工开学季又好又便宜 买3C享国家补贴立省2000元

【天极网数码频道】伴随着新年的喜庆，开工的号角吹响，职场人风风火火回到工作岗位，开启新一轮忙碌拼搏;与此同时，大学生们也将纷纷告别假期，陆续返校，准备开启新的学期。不管是在职场冲锋陷阵，还是在校园潜心学习，一款趁手的3C数码装备都必不可少。2月5日，京东启动开工开学季活动，带来了海量高品质的开工、开学装备，电脑等3C好物享国家补贴立减2000元;手机平板智能手表等3C产品享售价15%的国家补贴，三类合计可减1500元;还有每天下午3点半文具享折上九折、图书谷子单件9折叠加满99减10元等实在福利，需要下单装备的消费者现在打开京东APP搜“3C开工开学”即可进入活动会场选购，又好又便宜!

无论职场人还是学生群体，新年换新AI手机都能让工作、学习、生活质量更高。OPPO Find X 8 Pro手机搭载了天玑9400芯片，并配备了最新的AI图像助手，在去反光、去拖影、人物消除等多种拍照需求下表现都十分出色。除了拍照之外，这款手机的AI办公助手也能帮助消费者快速生成会议纪要，全面提升办公效率。OPPO Find X 8 Pro手机售价为5699元，活动期间下单享国家补贴优惠，京东到手价低至5199元起。

新的一年想让孩子的学业也突飞猛进，可以来京东入手科大讯飞人工智能学习机T30 Lite，这款学习机的一大亮点在于支持京东联合海量品牌制定的《学习机护眼技术规范》团体标准，让孩子在长时间使用时也能保持眼部健康，该款学习机活动期间低至7499元。除了学习机外，家长还可以在京东为孩子准备晨光大容量学生笔袋、得力HM108-48PP丙烯马克笔等文具好物，让孩子的开学装备更全面。

除了笔袋和马克笔外，家长还可在京东为孩子入手文具套装，便宜又省心，金值文具套装卡皮巴拉水豚大礼包，181件文具产品可满足孩子学习生活中的各种需求，让孩子新学期装备更全面，该款产品活动期间京东售价116元。

除了日常使用的文具外，满足孩子的精神娱乐需求也十分重要，新学期给孩子和自己都入手一份谷子，还能获得充足的情绪价值。吃谷过大年animata B16-排球少年盲抽方形徽章，经典的动漫形象让生活能拥有更多乐趣，活动期间京东售价22.5元。吃谷人想要拿到自己喜欢的角色周边，就来京东。

笔记本电脑也是许多消费者新年开工需要换新的核心装备。联想拯救者Y7000搭载了英特尔酷睿i7-13650HX处理器和英伟达RTX4060显卡，性能十分强悍，无论游戏还是办公都十分流畅，搭配140W便携快充，消费者能在更多使用场景中看到这款AI PC的出色表现，这款电脑售价为7499元，在京东领取国家补贴后到手价低至6000元。

电脑、手机以及孩子的装备都换新之后，也要给自己准备一款前沿的数码产品，为自己新一年的工作加油打气。三星Watch Ultra智能手表不仅能全面访问自己的健康运动数据，还能通过简单的手势操控手表实现各项功能，售价4799元，享受京东国家补贴后到手价低至4240元，下单还可享12期免息福利，价格划算不容错过。

除上述装备外，今年京东3C数码开工开学季还有更多福利等你发现，需要入手开工开学装备的消费者现在即可打开京东下单，在又好又便宜的购物体验中给自己来点“硬实力”，让新一年的工作学习更出色。除个人消费者外，想要在新年开工之际，为公司换新又好又便宜的办公装备，还可以来京东注册企业会员，即领3200采购补贴，百万商品企业用户享专属折扣。京东政企开工季，助你从容开工，先人一步!买耗材文具，首购满100减20，整单团购低至85折;买设备固资，首购满8000减400，整单团购低至9折，不容错过。