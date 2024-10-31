政府补贴遇上京东11.11：买耳机音箱产品折上85折

【天极网数码频道】京东11.11火热进行中，持续为消费者提供“又便宜又好”的购物体验。近日，政府补贴活动再次加码，对智能音响(箱)品类发放补贴。京东作为指定补贴单位，为广大消费者带来了实实在在的购物福利，消费者领取政府补贴后选购音箱产品，即可享受至高20%的立省优惠。来京东APP搜“耳机国补”“音箱国补”，可享耳机音箱折上85折优惠，机会难得，不容错过。

参与此次政府补贴活动的流程十分便捷，消费者可在“政府补贴”专栏一键直达领取资格，选择智能音响品类，并点击“立即领取”。随后，点击“去使用”，即可在京东挑选心仪的音箱产品。进入结算页面时，系统将自动应用政府补贴，让消费者省心省力，轻松享受优惠。活动资格有限，先到先得。

此次活动涵盖了市场上众多热门音箱耳机品牌与型号，满足了不同消费者的需求，无论是作为日常时尚单品还是追求卓越音质，京东爆款耳机音箱都能满足。

B&O Beosound 2以其卓越的音质和优雅的设计著称，补贴后价格从20830元降至18830元，立省2000元，成为高端家庭影院的首选。而哈曼卡顿琉璃4黑色则以其独特的透明外观和出色的音效，让音乐爱好者们爱不释手，补贴后仅需1657元，性价比极高。宝华韦健飞艇6代、JBL音乐世家300等音箱出色的音质和时尚的外观，成为了不少消费者换新的首选。

此次活动还涵盖了众多高性价比产品。MORRORART R1音箱不仅音质出色，更以其独特的艺术外观吸引眼球，补贴后价格6298.13元，立省1000元。猫王小岛歌词音箱以其复古的外观和温馨的歌词显示功能，成为文艺青年的最爱，补贴后价格1614.15元。BOSE Home 暖木色音箱温暖的色调和舒适的音质，为家庭带来温馨的氛围，补贴后价格1530元，是家居装饰的优选。

对于追求便携性和智能交互功能的消费者来说，此次活动也提供了丰富的选择。科大讯飞AI会议耳机Pro2，成为了众多消费者办公过程中的便捷工具，补贴后价格1360元。韶音OpenFit开放式耳机凭借其出色的外观设计、音质表现、续航能力成为了运动爱好者的理想选择，补贴后价格933元。RedmiBuds 5 Pro作为小米品牌旗下的一款真无线降噪耳机，音质出色，连接稳定，续航能力强大，补贴后价格289元。无论是对于音乐爱好者还是对于需要长时间佩戴耳机的用户来说，都是非常值得考虑的选择。

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