【天极网数码频道】在电竞世界里，声音从来不只是背景，而是决胜时刻那颗精准制导的子弹。3月30日，京东抢先15天首发西伯利亚(XIBERIA)T10 Wireless游戏耳机，补贴到手价539.75元。更惊喜的是，京东同时带来以旧换新叠加下单即享60天意外换新险，晒单送E卡，下单还送支架三重专属福利，从入手到使用全程贴心护航。现在，用户只需打开京东APP，在首页搜索“西伯利亚”，即可预约购买，抢先一步体验这款声学力作。

腔体是声音的容器，也是决胜的关键。这款耳机采用专利四腔体分频黑科技，打出对局中的信息差。“1+3从式”四腔体声学架构，将不同频段的声音剥离、强化，彻底解决了传统腔体串扰带来的方向感模糊、远近层次模糊的问题。三谐振分频架构直击传统耳机的低频闷糊、中频串扰、高频丢失三大痛点，让声音不再是一团混沌，而是枪声反馈优化提升32%、低频脚步优化提升53%、声源定位优化提升42%，实现坐标级索敌，隔墙也能精准预判。

如果说腔体是战场上的望远镜，那连接就是手中的通讯线。第三代进阶双模技术让2.4G与蓝牙实现了真正的同频混音，两路信号独立解码、无压缩同步传输，PC端激战正酣时，手机端的微信语音、短视频同样清晰入耳，无需来回切换，游戏与社交真正做到了并肩而行。

通话层面同样硬核，业界首代独立AI-NPU强芯进驻耳机内部，SRAM存内计算架构带来单核算力100GOPS@500MHz，人声与噪音被清晰分离，告别“一刀切”的粗糙降噪。

近乎0漏音的精细做工、C字弧复位防压头梁、10档可调的工业级承力合金支臂、约36°自适应贴合的高韧性固定件，再到11道拉丝工艺与仿生三层全包耳罩，每一个细节都在诉说着西伯利亚对品质的坚持。

一直以来，京东致力于为消费者带来前沿科技好物和贴心服务，携手各大品牌引领科技趋势。西伯利亚T10 Wireless游戏耳机在京东抢先首发，不仅是京东对电竞装备创新的持续深耕，也是对玩家真实需求的精准回应。从四腔体声学黑科技到双芯异构算力，从AI通话降噪到15毫秒端到端低延迟，每一个升级都在为竞技体验加码。想提前锁定这份声学优势，现在就去京东APP搜索“西伯利亚”，抢先入手，先声夺人。