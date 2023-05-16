夏日荷花即将盛开，你准备好了吗？

【天极网数码频道】作为摄影爱好者，每个季节都有非常多的题材可以拍摄，其中拍摄不同季节盛开的花朵是很多摄影人的第一选择。拍摄鲜花非常方便，而且容易得到大多数人的喜爱。在即将来临的夏日，荷花就成了最优的拍摄对象。赶紧带上设备，出发去拍摄吧!

在众多器材中富士X-H2相机非常不错，它不仅机身小巧便携容易携带，其拍摄性能也很实用。它采用了一枚全新的X-Trans CMOS 5 HR传感器，具有约4000+万像素，能够拍摄出任何场景中的细节部分。

而且，富士X-H2是X系列中首款具备像素位移多重拍摄功能的相机，在富士Pixel Shift Combiner免费软件的帮助下，只需按一下快门按钮，就能生成一张由1.6亿像素构成的高分辨率图像。你完全可以用它来进行拍摄微距，从而获得那些人眼看不到的细节画质。

视频录制方面，X-H2同样有着不错的表现。它采用了与X-H2S相同的散热结构，可拍摄160分钟左右的8K/30P视频。如果你还要进一步提升相机的拍摄散热性能，可以另购散热风扇配件(FAN-001)，从而延长X-H2在高温下的视频拍摄时长。

在视频拍摄上X-H2能支持4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄，且支持F-Log2可捕获超过13档的动态范围，在后期调整中有很出色的表现，已经能满足专业视频团队的拍摄需求。









总体来说，富士X-H2的体积非常便携，性能非常实用。不过想要拍摄荷花还需要有一个趁手的镜头，因此推荐大家选择购买搭配富士龙 XF16-80mmF4 R OIS WR的套装，该镜头焦段相当于全画幅的24-120mm，对于大场景和长焦都能很好的兼顾。

近期，富士为X-H2更新了全新的Ver.2.01新固件：1.改善在将【对焦模式】设置为【连续自动对焦】后，通过EVF锁定被摄物并半按快门时，亮度发生显著变化的现象。

X-H2 Ver 2.01固件下载：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2

1680套装购买链接：

https://item.jd.com/100038651631.html

样片欣赏：

摄影师：Rain Chen，1/200，F8，ISO200

摄影师：Yuhan Ma，1/7，F11，ISO125

摄影师：Michael Damboeck，1/1000，F1.2，ISO200