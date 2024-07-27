中国队“双金”诞生！打开京东搜“3C数码运动季”海量装备让观赛更清晰

【天极网数码频道】四年一届的奥运会已在法国巴黎拉开帷幕。北京时间7月27日，在全世界观众的见证下，中国队首金在十米气步枪混合团体赛中诞生，第2金在跳水项目中产生。为了让更多中国消费者可以借助3C数码装备见证中国体育健儿的精彩表现，京东开启3C数码运动季，带来专业运动相机、手机、投影仪等观赛好物，还有以旧换新至高补贴2000元优惠福利。打开京东APP搜“3C数码运动季”，一起参与到这场世界运动热潮中来吧。

很多人会飞到法国比赛现场亲眼见证中国体育健儿为国争光。出发前可提前在京东入手一台索尼Alpha 9 III新一代全画幅微单相机，能远距离拍摄运动员比赛过程中制胜决定性瞬间。其搭载了索尼首款全画幅约2460万有效像素全域快门传感器，能够以120张/秒的速度进行拍摄，最高快门速度可达约1/80000秒，配合8.0级防抖效果，再搭配兼容长焦镜头，能清晰定格比赛现场中国健儿的精彩表现。

去不了赛场在家观赛，大屏观赛最为过瘾，入手一台大眼橙C1D投影仪，领先的560CVIA流明亮度、原生1080P高清分辨率，即便是投影到120英寸超大画面，也能呈现出明亮高清的画面和丰富的细节。该投影仪还支持全局画面自适应功能，开机就能完成画面的自动对焦、全向自动校正，还能自动识别投影仪范围中的遮挡物并且加以规避，时刻保持投影画面的完整性，京东价1399元，还赠云台金属支架。大屏看比赛，中国运动员的精彩表现尽在掌握。

除了见证全世界运动健儿们为冠军发起冲击，日常生活中也可以运动起来，不为国争光但可以为健康加分。运动中保持正确的运动姿势，才能保障运动有效又不“伤身”。想知道自己的姿势是否正确，拍下来与专业运动员进行对比就能知晓一二。荣耀Magic6 至臻版就具备单反级超动态鹰眼相机，搭载LOFIC技术的超动态摄像头，1200点激光雷达阵列对焦系统，可实现全向运动抓拍，无论是快速跑跳，还是慢速伸展，每一帧画面都能清晰记录。京东到手价6699元，赠荣耀手环9。小米MIX Flip小折叠屏手机，拥有徕卡光学专业双摄，影像实力不容小觑，还可以实现45°到120°多个角度自由悬停，不仅能拍摄多角度照片，还能实现4K高清视频的拍摄，京东价6499元。

跑酷、冲浪、攀岩、跳伞等极限运动吸引了超多运动爱好者，很多人对此好奇但不敢尝试。入手京东价2585元的GoPro HERO12 Black 运动相机，在运动爱好者的带领下，可以用第一视角感受极限运动时的状态。身未动，心已远，该运动相机裸机防水高达10米，在潜水、冲浪、跳水时也可以尽情拍摄，而且无需动手，通过语音指令即可进行拍摄，方便记录精彩。

巴黎奥运会不仅展示了全球顶尖运动员的竞技水平，也通过各种项目展现了各国人民对运动的热爱与追求。参与运动，在提高身体素质的同时还能获得更多的成就感和幸福感。打开京东搜“3C数码运动季”，入手超多3C数码好物，让运动精神融入生活，享受健康美好的生活。