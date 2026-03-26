【天极网数码频道】近日，大疆正式官宣旗下首款8K全景旗舰无人机――DJI Avata 360将于北京时间3月26日20:00全球发布。目前京东已同步开启预约通道，即日起至3月26日20:00，打开京东APP搜索“大疆 Avata 360”立即预约，参与晒单更有机会赢京豆，福利叠加，首发入手更划算!

此次大疆DJI Avata 360围绕“8K全景旗舰无人机”的核心卖点展开，通过镜头语言与视觉细节不断引发用户对全景拍摄能力的想象。在最新官宣物料中，产品外观已正式亮相，整机延续Avata系列一体化桨保设计与紧凑机身结构，在保证飞行安全性的同时，兼顾灵活的操控体验，为用户带来更具沉浸感与创作空间的飞行拍摄视角。

据悉，此次DJI Avata 360在操控性能与飞行可玩性上进一步升级，结合8K全景影像能力，无论是城市漫游、自然风光记录，还是旅行 Vlog 创作，都有望实现更自由、多视角的影像表达，进一步拓宽消费级无人机的应用边界。

随着发布临近，这款8K全景旗舰无人机的更多亮点即将揭晓，现在登录京东APP搜索“大疆 Avata 360”即可抢先预约并锁定首发福利，第一时间入手这款全新的影像利器。